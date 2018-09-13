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شاهد: "إطارات بدون هواء" في قطاع غزة لمقاومة الحصار

13/9/2018

ارتفعت أسعار الإطارات الواردة إلى قطاع غزة بعد أن فرضت إسرائيل حظرا على واردات الإطارات إلى القطاع بعد حرقها من قبل الفلسطينيين خلال مسيرات العودة للتشويش على قناصي الاحتلال.

وقفزت أسعار الإطارات بشكل هائل عقب القرار الإسرائيلي، وأصبح شراء إطارات جديدة خيارا مكلفا لكثير من أصحاب الدراجات النارية في غزة. غير أن أحد الفنيين الفلسطينيين توصل إلى "إطارات بلا هواء" تجعل أصحاب الدراجات لا يقلقون بشأن التكلفة.

ولأن الحاجة أُم الاختراع استلهم فني إصلاح إطارات (فني كاوتشوك) فلسطيني يدعى عبد الله الرضيع فكرة تصنيع إطارات بدون هواء.

وقال عبد الله إن فكرة "إطارات بلا هواء" تولدت من أجل التغلب على الحصار والتضييق الذي يتعرض له القطاع ويعاني منه سكانه، مشيرا إلى أن ثمن الإطار كان في السابق نحو 80 شيقل ولكن ثمنه وصل إلى أكثر من 900 شيقل حاليا.

ويوضح الرضيع أنه توصل إلى فكرة جديدة هي إعادة تدوير الإطارات القديمة وتحويلها إلى مطاط يتم استخدامه في ملء الإطارات الصالحة للعمل بما يمكن من تركيبها في الدراجات النارية.

ورحب أصحاب الدراجات النارية في غزة بفكرة الرضيع وقالوا إن هذا الابتكار يغني عن شراء إطارات جديدة.

ويقول عبد الله إن تكلفة إصلاح إطار بشكل مستدام بالفكرة الجديدة تبلغ 350 شيقلا، أي نحو 97 دولارا، مع ضمان لخمس سنوات.

المصدر : رويترز
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