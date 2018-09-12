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شاهد: "ووش إت" خدمة لغسيل السيارات تقدمها فتاتان في القاهرة

12/9/2018

كسرت فتاتان مصريتان التقاليد الاجتماعية بتأسيسهما مشروعا لخدمة غسيل السيارات في القاهرة تقولان إنه الأول من نوعه في العاصمة المصرية.

ما القصة:
  • المصريتان منى قُلة وشريكتها داليا سويلم أسستا مشروعهما الصغير (ووش إت) للبحث عن وسيلة لكسب المال وفي ذات الوقت لتحدي العادات التي تقصر بعض المهن على الرجال فقط.
  • منذ ذلك الحين أصبحت (ووش إت) مقصدا لكثير من الزبائن الذين يرغبون في غسل سياراتهم، بينما استمرتا منى وداليا في الجهاد لزيادة حصتهما في سوق الخدمة التي يهيمن عليها الرجال.
  • تُشّغل منى (34 عاما) وداليا (33 عاما) مغسلتهما الصغيرة بالأدوات الأساسية جدا فقط.
  • تغسل منى وداليا سيارات العملاء يدويا في الغالب مما يمثل تحديا لفكرة أن تقديم هذه الخدمة يحتاج عمالة من الرجال.
  • الفتاتان قالتا إن ردود فعل الناس كانت متباينة إزائهما في بداية المشروع حيث عارضه البعض بينما ساندهما كثيرون.
  • تعتزم صاحبتا مغسلة (ووش إت) تشغيل نساء فقط لمساعدتهما على الرغم من أنهما تقدمان الخدمة للرجال والنساء.
  • الفتاتان تأملا أن يتمكنا من تطوير مشروعهما وأن يفتتحا مكان أوسع يكون مجهزا بأحدث المعدات في مجال غسيل السيارات.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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