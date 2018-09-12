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الموت يغيب النجم الجزائري رشيد طه

المغني الجزائري رشيد طه
المغني الجزائري رشيد طه
12/9/2018

نعت وزارة الثقافة الجزائرية اليوم الأربعاء المغني رشيد طه الذي توفي الليلة الماضية بمنزله في فرنسا عن عمر ناهز 59 عاما متأثرا بأزمة قلبية.

  • قالت الوزارة في بيان إن "رحيل رشيد في سن العطاء والتميز يشكل خسارة كبيرة لعالم الفن والموسيقى المتسمة بروح الإبداع، ليس بالنسبة للجزائر فحسب ولكن لكل من أحبوه واعترفوا له بالعبقرية الفنية".
  • أضاف البيان "عُرف رشيد طه بشخصيته القوية والعفوية حيث ظل يعبر عنها وعن جذوره الجزائرية بفضل أغانيه المتميزة التي أعطى من خلالها صدى للجزائر على المستوى العالمي".
  • ولد طه في 18 سبتمبر أيلول 1958 بمدينة سيق القريبة من وهران في شمال الجزائر وسافر في سن مبكرة إلى فرنسا.
  • شكل في بداية مشواره الفني فرقة موسيقية صغيرة مع أصدقائه باسم (بطاقة إقامة) والتي حقق من خلالها انتشارا واسعا.
  • بعد انفصاله عن الفرقة بدأ بالغناء منفردا وحقق نجاحا كبيرا في الثمانينيات والتسعينيات من خلال تقديم أغاني الروك وألوان أخرى من الموسيقى.
  • لرشيد طه العديد من الألبومات الغنائية باللغتين العربية والفرنسية، ومن أنجح أغانيه في المنطقة العربية (يا رايح وين مسافر).
  • كانت أغنيته (عبد القادر) التي أداها مع الجزائريين الشاب خالد والشاب فضيل نهاية التسعينيات محطة نجاح كبيرة في مشواره الفني.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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