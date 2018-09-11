العثور على ثروة من العملات الذهبية القديمة في إيطاليا

عثر عمال حفر في إيطاليا على كمية ضخمة من العملات الذهبية تحت أنقاض مسرح قديم بمدينة (كومو) السياحية شمالي البلاد.

ما القصة:

وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن عمال البناء أصيبوا بالذهول عندما عثروا على تلك الثروة مخبأة في جرة قديمة خلال قيامهم بإزالة أساسات مسرح " كريسوني" التاريخي في تلك المدينة التي تقع على الحدود بين إيطاليا وسويسرا وتبعد 45 كيلو مترا عن مدينة ميلانو الإيطالية.

وسائل الإعلام الإيطالية نقلت عن ألبرتو بونيسولي وزير الثقافة الإيطالي قوله:" لم نتوصل بعد لتحديد دقيق ومفصل عن القيمة التاريخية والثقافية لهذا الكشف الأثري. هذه المنطقة تعد بالفعل كنزا حقيقيا. هذا الكشف يملؤني بالفخر".

صحيفة " كوي " المحلية نقلت عن عالمة الآثار الإيطالية لوكا رينالدي قولها:" لا يمكن الحديث عن قيمة محددة لتلك العملات المعدنية لأنها لم تعد قابلة للتداول بالأسواق في الوقت الراهن، لكنها بالتأكيد بمثابة كشف أثري استثنائي، علاوة على انها لا تقدر بثمن".

صحيفة ديلي ميل البريطانية التي أوردت النبأ ذكرت إن السلطات الإيطالية تعتزم وقف أعمال الإنشاءات والهدم في موقع المسرح حتى تتاح الفرصة للمزيد من أعمال التنقيب التي تستهدف التوصل للمزيد من الاكتشافات الأثرية في تلك المنطقة.

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