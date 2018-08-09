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منتقبات في عرض للأزياء رغم الحظر بالدنمارك

حظرت الدنمارك ارتداء النقاب في الأماكن العامة بداية أغسطس الجاري
حظرت الدنمارك ارتداء النقاب في الأماكن العامة بداية أغسطس الجاري
9/8/2018

مع بدء سريان قانون حظر النقاب في الدنمارك، لجأ مصمم أزياء دنماركي من أصل إيراني على حيلة لدعم المنتقبات وحقهن في ارتداء ما يرغبن من ملابس.

فقد استعان المصمم رضا اعتمادي بعارضات يرتدين النقاب ضمن عرضه مجموعة ملابس تحمل توقيعه على إحدى منصات أسبوع كوبنهاغن للموضة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، (الخميس)، عن المصمم رضا اعتمادي، قوله "من واجبي دعم كل النساء في ممارسة حريتهن في التعبير والاعتقاد".
وأظهر "اعتمادي" العارضات المنتقبات على منصة أسبوع كوبنهاغن للموضة، (الأربعاء)، بعد أيام من بدء سريان قانون حظر النقاب.
وأضاف: "بتطبيق الحظر (على النقاب) تنتهك السلطات حقوق النساء ومبدأ الاختيار الحر الذي نحن معروفون به في العالم الغربي ونفتخر بامتلاكه".
وخلال العرض، أظهر "اعتمادي" على منصته أيضًا عارضات يرتدين الحجاب والملابس الواسعة إضافة إلى النظارات الشمسية السوداء، في شكل يشبه المنتقبات، لدعم القضية ذاتها.

كما استعان بامرأة ورجلين اثنين بملابس شرطة لتجسيد سلطة إنفاذ القانون، وإعادة الأذهان إلى المظاهرات التي اندلعت في الدنمارك الأسبوع الماضي احتجاجًا على قانون حظر النقاب.

وفي إحدى لحظات العرض، قامت المرأة التي ترتدي زي الشرطية باحتضان العارضة المنتقبة، في مشهد تمثيلي لآخر مماثل شهدته إحدى التظاهرات المناهضة للقانون، مطلع أغسطس/ آب الجاري.

ومطلع أغسطس، بدأت الدنمارك تطبيق حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، تنفيذًا للقانون الذي أقره برلمان البلاد في مايو/ أيار الماضي.
وبحسب القانون، يعاقب المخالفون بدفع غرامة مالية تترواح بين 1000 كرونا (نحو157 دولارًا) لأول مخالفة، و10 آلاف كرونا (ألف و552 دولار) بعد المخالفة الرابعة.
ويقدر عدد المسلمين في الدنمارك بنحو 7% من إجمالي السكان البالغ عددهم 5.7 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
يشار أن أسبوع كوبنهاغن للموضة في الدنمارك يتم تنظيمه في فبراير/ شباط، وأغسطس/ آب من كل عام.

المصدر : الأناضول
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