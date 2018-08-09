شاهد: قطيع من الأبقار يساعد الشرطة في اعتقال متهمة

شارك قطيع من الأبقار في ولاية فلوريدا الأمريكية في مطاردة مشتبه بها، ما ساعد الشرطة في القبض عليها.

وأظهر مقطع مصور، التقطته كاميرا المراقبة الموجودة في مروحية شاركت في المطاردة، قطيع الأبقار وهو يلاحق المشتبه بها جينيفر آن كوفمان.

وكانت المروحية تقدم الدعم لقوة من الشرطة تطارد المشتبه بها على الأرض، وخلال المطاردة قال أحد أفراد طاقم المروحية لعناصر الشرطة على الأرض: "إذا كنتم ترون مجموعة كبيرة من الأبقار فإنها حرفيا تلاحقها".

ودفع القطيع المشتبه بها في نهاية المطاف إلى المرور عبر سياج كانت الشرطة بانتظارها خارجه، حيث ألقت القبض عليها. كما اعتقلت الشرطة متهما آخر كان بصحبتها.

وقالت الشرطة إن الحادثة وقعت في 5 من أغسطس/آب، وإن المشتبه بها تواجه اتهامات تتعلق بمقاومة الشرطة وحيازة المخدرات.