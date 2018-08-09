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منوعات|أمريكا

شاهد: قطيع من الأبقار يساعد الشرطة في اعتقال متهمة

9/8/2018

شارك قطيع من الأبقار في ولاية فلوريدا الأمريكية في مطاردة مشتبه بها، ما ساعد الشرطة في القبض عليها.

وأظهر مقطع مصور، التقطته كاميرا المراقبة الموجودة في مروحية شاركت في المطاردة، قطيع الأبقار وهو يلاحق المشتبه بها جينيفر آن كوفمان.

وكانت المروحية تقدم الدعم لقوة من الشرطة تطارد المشتبه بها على الأرض، وخلال المطاردة قال أحد أفراد طاقم المروحية لعناصر الشرطة على الأرض: "إذا كنتم ترون مجموعة كبيرة من الأبقار فإنها حرفيا تلاحقها".

ودفع القطيع المشتبه بها في نهاية المطاف إلى المرور عبر سياج كانت الشرطة بانتظارها خارجه، حيث ألقت القبض عليها. كما اعتقلت الشرطة متهما آخر كان بصحبتها.

وقالت الشرطة إن الحادثة وقعت في 5 من أغسطس/آب، وإن المشتبه بها تواجه اتهامات تتعلق بمقاومة الشرطة وحيازة المخدرات.

المصدر : أسوشيتد برس
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