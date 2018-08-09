شاهد: طلاب مصريون يصممون سيارة تعمل بطاقة الهواء

صمم طلاب مصريون مركبة يقولون إنها ستكافح أسعار الوقود الآخذة في الارتفاع وستروج للطاقة النظيفة، إذ ستعمل بالهواء فحسب، ما يعني أن كلفة تشغيلها لا تذكر.

وقام الطلاب الجامعيون بتصنيع النموذج الأولي للسيارة في إطار مشروع للتخرج بقسم هندسة القوى الميكانيكية في جامعة حلوان، على مشارف القاهرة، وهي تسع شخصا واحدا وتعمل بالأكسجين المضغوط.

وخرجت المركبة، التي تشبه سيارة سباق صغيرة إلى النور، بينما تمضي مصر قدمًا في إصلاحات اقتصادية مؤلمة تشمل خفضًا حادًا في دعم الطاقة وترتبط ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بدأ عام 2016.

ويقول الطلاب إن مركبتهم يمكنها السير بسرعة 40 كيلومترًا في الساعة ويمكنها السير لمسافة 30 كيلومترًا قبل أن تحتاج للتزود بالهواء المضغوط، وإنها لا تتكلف سوى 18 ألف جنيه مصري (1008.40 دولار).

ويتطلع الفريق حاليًا لجمع تمويل لتوسيع المشروع وإنتاج السيارة على نطاق واسع. ويعتقدون أن بوسعهم الوصول بسرعة المركبة في نهاية المطاف إلى 100 كيلومتر في الساعة وأن تعمل لنفس المسافة من دون الحاجة للتزود بالهواء.