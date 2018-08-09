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شاهد: سامسونغ تزيح الستار عن هاتفها الجديد "نوت9"

9/8/2018

أعلن عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي سامسونغ عن هاتفها الجديد "غالاكسي نوت 9".

وكشفت سامسونغ في نيويورك (الخميس) عن مواصفات الهاتف الجديد واعدة بعمر أطول للبطارية وتبريد أسرع للجهاز لاجتذاب الشبان من هواة الألعاب على الهواتف الذكية.

وأعلنت شركة أمريكية أن الجهاز الجديد سيكون متاحا للحجز المسبق اعتبارا من 10 من أغسطس/ آب الجاري.

وقالت سامسونغ إن نوت 9 سيطرح في الأسواق في الرابع والعشرين من أغسطس/ آب.

وسيكون الهاتف بسعة تخزينية 128 غيغا بايت بسعر ألف دولار، والهاتف بسعة تخزينية 512 غيغابايت بسعر 1250 دولار.

ويطلق على نوت 9 والكمبيوتر اللوحي اسم "فابلت" وسيكون بمقدوره أيضا تبريد نفسه بسرعة أثناء استخدام تطبيقات الألعاب التي عادة ما تزيد حرارة الهواتف.

وتأمل سامسونغ بأن تتجاوز ركودا في المبيعات من خلال هاتف نوت الجديد بعد أن قالت الشهر الماضي إن مبيعات هاتفها "غالاكسي إس 9" لم تحقق المستويات المستهدفة

وهبطت أرباح وحدتها للهواتف المحمولة بمقدار الثلث في الربع الثاني من العام الحالي.

المصدر : أسوشيتد برس + رويترز
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