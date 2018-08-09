دراسة: التدريبات الرياضية تحسن الحالة النفسية للفرد

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن ممارسة الرياضة مرات عديدة في الأسبوع تجعل الشخص يتمتع بحالة نفسية أفضل من أولئك الذين لا يمارسون الرياضة على الإطلاق.

ووجدت الدراسة كذلك أن من يشاركون في الرياضات الجماعية يتمتعون بأكبر التأثيرات الإيجابية.

وتوصل البحث أيضا إلى أن الإكثار من التمارين لا يعود بالنفع دائما على الحالة النفسية إذ أبلغ أشخاص يمارسون الرياضة يوميا عن مستويات منخفضة من الصحة النفسية.

ووفقا للنتائج التي نشرت في دورية "لانسيت للطب النفسي" فإن ممارسة التدريبات 45 دقيقة تقريبا من ثلاث إلى خمس مرات أسبوعيا ترتبط بأكبر الفوائد.

وشملت الدراسة كل أنواع النشاط البدني من رعاية الأطفال وأعمال المنزل إلى جز العشب والصيد وركوب الدراجات والذهاب لصالة الألعاب الرياضية.

وكان من المعروف أن التمارين الرياضية تحقق فوائد صحية من خلال تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل القلب والسكتة والسكري لكن تأثيرها على الصحة النفسية كان أقل وضوحا.

وتشير بعض الأدلة إلى أن التدريبات قد تحسن الحالة النفسية لكن خبراء يشيرون إلى أن الصلة قد تسير في الاتجاهين إذ قد يكون الخمول عرضا أو سببا يساهم في سوء الصحة النفسية.

وبينما كانت الصلة في هذه الدراسة بين ممارسة التدريبات بانتظام وتحسن الحالة النفسية واضحة قال الباحثون إنهم لم يتمكنوا من توضيح السبب والتأثير.

ووجد الباحثون أن أكثر التدريبات ارتباطا بتحسن الصحة النفسية هي الرياضات الجماعية وركوب الدراجات والتدريبات الهوائية والتدريبات في الصالات الرياضية.