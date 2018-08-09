الأتراك ينفقون ما يقرب من 2 مليار دولار على الأضاحي

أعلن اتحاد الغرف الزراعية التركية، (الخميس) أنه من المتوقع أن ينفق الأتراك مليارات الليرات على الأضاحي هذا العام.

ويحل عيد الأضحى في 21 أغسطس/ آب من الشهر الجاري، ويطلق عليه في تركيا "قربان بايرامي".

وقال سيمسي بايراكتار، رئيس اتحاد الغرف الزراعية التركية: "نقدر المبالغ التي سينفقها شعبنا على الأضاحي العام الجاري بـ 10.06 مليار ليرة (1.85 مليار دولار أمريكي)".

يضحي الأتراك بحوالي 2.8 مليون رأس من الخراف والماعز

وأعلنت وزارة الزراعة العام الجاري أنه لن يتم التضحية بأي إناث من الحيوانات، حتى لا يؤدي ذلك إلى عرقلة التكاثر.

وقال بايراكتر في بيان: "نقدر عدد حيوانات الأضحى في تركيا هذا العام بـ 3.65 مليون حيوان، منها 2.8 مليون من الخراف والماعز".

ويتم نقل عشرات الآلاف من الأضاحي من شرقي تركيا إلى المدن الكبرى في الغرب، حيث تقوم البلديات بتحديد مناطق خاصة لهم للاحتفاظ بها قبل العيد.