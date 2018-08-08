شاهد: الجيش السويسري يتدخل ويروي ظمأ الأبقار وسط موجة حارة

بدأت طائرات مروحية تابعة للجيش السويسري نقل مياه إلى آلاف الأبقار العطشى جراء جفاف وموجة حارة تجتاح أغلب أرجاء قارة أوربا.

وتدلت حاويات بلاستيكية حمراء كبيرة مملوءة بالماء من طائرات هليكوبتر من طراز "سوبر بوما" بدأت الثلاثاء نقل المياه إلى مزارع في سفوح جبال جورا وجبال الألب.

وقالت السلطات إن نحو 40 ألف بقرة ترعى بالصيف في مراع مرتفعة بولاية فو كونتون بغرب سويسرا وتحتاج كل منها ما يصل إلى 150 لترا من الماء يوميا.

وأضافت أنه تم ملء حوضين كبيرين بالماء للسماح للمزارعين بتعبئة خزانات شاحناتهم.

وطلب عشرات المزارعين المساعدة من طائرات الهليكوبتر عبر خط اتصال ساخن منذ الإعلان عن العملية الطارئة يوم الجمعة.

وقالت الحكومة الاتحادية يوم الإثنين إنها ستخفض رسوم استيراد علف الماشية وتقدم قروضا دون فوائد للمزارعين لمساعدتهم على مواجهة الجفاف الذي يتزامن مع موجة حارة أدت لنفوق أسماك في نهر الراين.