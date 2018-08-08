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منوعات|سوريا

النظام السوري يعلن إصابة زوجة الأسد بورم خبيث

8/8/2018

أعلن المكتب الإعلامي للنظام السوري أن أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام الرئيس السوري بشار الأسد، بدأت تتلقى علاجا من ورم خبيث بالثدي.

وأظهرت صورة نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية أسماء الأسد وبذراعها محقن وريدي، وهي جالسة إلى جانب زوجها بشار الأسد فيما بدا أنها غرفة مستشفى.

وقالت الوكالة الرسمية إن أسماء الأسد تتلقى العلاج في إحدى المستشفيات العسكرية بدمشق.

وأفد بيان للرئاسة أن أسماء، التي تبلغ من العمر 42 عاما، تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا.

وأسماء مصرفية سابقة ولدت وعاشت في لندن لوالدين سوريين، وتزوجت من الأسد في عام 2000.

المصدر : وكالات
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