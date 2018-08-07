فيسبوك يطلب من بنوك أمريكية بيانات العملاء المالية

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن قيام عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتقديم عدّة عروض لبنوك أمريكية كبرى من أجل الحصول على البيانات المالية لعملائها.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن المعلومات التفصيلية التي طلبها فيسبوك شملت معاملات البطاقات الائتمانية، والتحقق من أرصدة الحسابات الخاصة بالعملاء، وذلك بغية تقديم خدمات جديدة لمستخدمي المنصة عبر تطبيق فيسبوك "ماسنجر".

ونقلت وول ستريت جورنال عن أشخاص مطلعين على مساعي فيسبوك قولهم إن البنوك التي تواصلت معها فيسبوك هي "جي بي مورغان تشيز" و"ويلز فارغو" و"سيتي غروب" و"يو إس بانكورب"، وإن المحادثات استمرت نحو العام.

وأوضحت الصحيفة أن البنوك تتخوف من تسليم معلومات عن عملائها إلى طرف ثالث، وخصوصا في ظل مشكلة خصوصية المعلومات التي يعاني منها فيسبوك بشكلٍ كبير، وهو ما اتضح بعد فضحية كامبردج أناليتيكا التي لحقت به، بسبب حصول هذه الأخيرة على بيانات 87 مليون مستخدم من دون الحصول على موافقتهم، الأمر الذي دفع أحد البنوك إلى الانسحاب من هذه المحادثات.

ودافعت شركة فيسبوك عن نفسها في حديث أجرته مع موقع، كوارتز الأمريكي، إذ قالت إنها "لا تتفق وتوصيف "وول ستريت جورنال" لمحادثاتها مع البنوك الأمريكية، مؤكدة أنها لم تطلب من البنوك البيانات المتعلقة بالمعاملات المالية الخاصة بالعملاء.

وعلى الرغم من اعتراف فيسبوك، لموقع كوارتز، بأن مسألة خصوصية المعلومات هي التي تقف عقبة في طريق محادثاته مع البنوك، فإن الشركة أصرت على القول بأنها ككل الشركات التي تعمل عن طريق الإنترنت ولديها تعاملات تجارية، تسعى لإقامة شراكاتٍ مع البنوك وشركات البطاقات الائتمانية لتقدم لمستخدميها عدّة خدمات، منها التخاطب مع العملاء، وتفقد رصيد الحساب.