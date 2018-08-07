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شاهد: عملية نقل معقدة لبناء تركي أثري يزن 1500 طن

7/8/2018

بدأت عدة جهات تركية رسمية بعملية نقل معقدة لبناء تاريخي يصل عمره إلى 650 عاما، ويزن أكثر من 1500 طن، لمسافة تصل إلى 3 كيلومترات، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية.

وجاءت عملية نقل البناء الأثري، وهو "حمام أرتوكلو"، للحفاظ عليه بعد أن بات موقعه يقع ضمن منطقة بناء سد وبحيرة اصطناعية في محافظة باتمان التركية.

وخشية أن يؤدي أي تسرب للمياه إلى المخاطرة بالمكانة التاريخية للبناء وبعد أسابيع من التحضيرات الواسعة، بدأ عشرات المهندسين وبحراسة أمنية كبيرة في نقل البناء المتوقع أن تنتهي عمليات نقله وتثبيته في مكانه الجديدة خلال 6 ساعات من بدء العملية.

ولإحياء المكان الجديد للبناء سوف يتم بناء حديقة ثقافية تحيط به.

المصدر : صحف أجنبية
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