البث الحي
منوعات

إليسا تفاجئ جمهورها بفيديو يكشف عن رحلتها مع السرطان

7/8/2018

فاجأت المغنية اللبنانية إليسا جمهورها بأنها أصيبت بمرض السرطان وتغلبت عليه في مرحلة سابقة ظلت طي الكتمان طيلة فترة علاجها.

ونشرت إليسا تسجيلا مصورا ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه أثناء تلقيها العلاج بالمستشفى مع عبارة مدونة أسفل الشاشة تقرأ "أنت ِ مصابة بسرطان الثدي".

وتعلق إليسا في التسجيل أثناء خضوعها لفحص بالأشعة قائلة باللهجة اللبنانية وهي توجه حديثها لمخرجة العمل إنجي جمال "الدكتور قلتلو عم موت من وجعي؟ قال لي أنتِ واحدة مجنونة. أنت بنتِ ما استوعبتِ إنه كان عندك مرض مميت وعايشة حياتك كأنه كان عندك غريب (نزلة برد)".

أضافت أنها كانت تقوم بعمل الأشعة ثم ترتاح ساعتين ثم تذهب إلى العمل للتسجيل في الاستديو.

وأرفقت إليسا رسالتها بأحدث أغنية مصورة لها بعنوان "كل اللي بيحبوني" وأهدتها إلى كل الذين يحبونها.

وما إن انتشر التسجيل المصور حتى سارع المغردون على تويتر إلى توجيه التحية لها على جرأتها.

وانطلقت دعوات إلى حمل الورد الزهري لإليسا في حفلها المقبل ضمن مهرجان أعياد بيروت في العاشر من أغسطس/ آب الجاري.

وكتب الصحفي اللبناني سعيد الحريري على تويتر "فلنحضر معنا وردة من اللون الزهري ولنرفعها عاليا ولنهدها الحب والتضامن احتفالاً بانتصارها على المرض الخبيث".

وكان من بين من تفاعل مع الخبر وعبر عن حبه واحترامه للتجربة التي مرت بها إليسا المغنية اللبنانية نانسي عجرم والمغنية المصرية شيرين عبد الوهاب والمغنية الإماراتية أحلام.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)