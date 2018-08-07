إليسا تفاجئ جمهورها بفيديو يكشف عن رحلتها مع السرطان

فاجأت المغنية اللبنانية إليسا جمهورها بأنها أصيبت بمرض السرطان وتغلبت عليه في مرحلة سابقة ظلت طي الكتمان طيلة فترة علاجها.

ونشرت إليسا تسجيلا مصورا ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه أثناء تلقيها العلاج بالمستشفى مع عبارة مدونة أسفل الشاشة تقرأ "أنت ِ مصابة بسرطان الثدي".

وتعلق إليسا في التسجيل أثناء خضوعها لفحص بالأشعة قائلة باللهجة اللبنانية وهي توجه حديثها لمخرجة العمل إنجي جمال "الدكتور قلتلو عم موت من وجعي؟ قال لي أنتِ واحدة مجنونة. أنت بنتِ ما استوعبتِ إنه كان عندك مرض مميت وعايشة حياتك كأنه كان عندك غريب (نزلة برد)".

You are the reason I am strong and healthy… You are my strength. And this story is a thank you “For all those who love me” ❤https://t.co/8NxAWymtQG — Elissa (@elissakh) August 7, 2018

أضافت أنها كانت تقوم بعمل الأشعة ثم ترتاح ساعتين ثم تذهب إلى العمل للتسجيل في الاستديو.

وأرفقت إليسا رسالتها بأحدث أغنية مصورة لها بعنوان "كل اللي بيحبوني" وأهدتها إلى كل الذين يحبونها.

وما إن انتشر التسجيل المصور حتى سارع المغردون على تويتر إلى توجيه التحية لها على جرأتها.

وانطلقت دعوات إلى حمل الورد الزهري لإليسا في حفلها المقبل ضمن مهرجان أعياد بيروت في العاشر من أغسطس/ آب الجاري.

وكتب الصحفي اللبناني سعيد الحريري على تويتر "فلنحضر معنا وردة من اللون الزهري ولنرفعها عاليا ولنهدها الحب والتضامن احتفالاً بانتصارها على المرض الخبيث".

وكان من بين من تفاعل مع الخبر وعبر عن حبه واحترامه للتجربة التي مرت بها إليسا المغنية اللبنانية نانسي عجرم والمغنية المصرية شيرين عبد الوهاب والمغنية الإماراتية أحلام.