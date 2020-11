إليسا تفاجئ جمهورها بفيديو يكشف عن رحلتها مع السرطان

فاجأت المغنية اللبنانية إليسا جمهورها بأنها أصيبت بمرض السرطان وتغلبت عليه في مرحلة سابقة ظلت طي الكتمان طيلة فترة علاجها.

ونشرت إليسا تسجيلا مصورا ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه أثناء تلقيها العلاج بالمستشفى مع عبارة مدونة أسفل الشاشة تقرأ "أنت ِ مصابة بسرطان الثدي".

وتعلق إليسا في التسجيل أثناء خضوعها لفحص بالأشعة قائلة باللهجة اللبنانية وهي توجه حديثها لمخرجة العمل إنجي جمال "الدكتور قلتلو عم موت من وجعي؟ قال لي أنتِ واحدة مجنونة. أنت بنتِ ما استوعبتِ إنه كان عندك مرض مميت وعايشة حياتك كأنه كان عندك غريب (نزلة برد)".

You are the reason I am strong and healthy… You are my strength. And this story is a thank you “For all those who love me” ❤https://t.co/8NxAWymtQG

— Elissa (@elissakh) August 7, 2018