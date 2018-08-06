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منوعات|إندونيسيا

شاهد: إمام يواصل الصلاة رغم الزلزال في إندونيسيا!

6/8/2018

أظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام في إندونيسيا لحظات عصيبة مرت على إمام وعدد من المصلين أثناء وقوع زلزال قوي أمس الأحد، وأسفر عن مقتل العشرات.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي يبدو أنه التقط بكاميرا مثبتة وحظي بانتشار هائل على وسائل التواصل الاجتماعي في إندونيسيا وحول العالم، الإمام وهو يؤم المصلين في صلاة العشاء، عندما وقع الزلزال مع بداية الركعة الثانية.

ويبدو في المقطع المبنى وهو يهتز بشدة، ما دفع بعض المصلين إلى الفرار أثناء الصلاة، بينما أظهر الإمام رباطة جأش وثباتا مذهلين، وأكمل تلاوته حتى نهاية الصلاة، بينما انضم مصلون آخرون للصلاة لاحقا.

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك جنوب إندونيسيا وبلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر إلى 142 شخصًا، بينما أصيب المئات، وتعرضت آلاف المنازل لأضرار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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