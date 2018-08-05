شاهد: هبطت طائرتهم اضطراريا فوجدوا مأدبة طعام بانتظارهم

لم يتوقع طاقم مروحية عسكرية تركية هبطت اضطراريًا في إحدى قرى ولاية "أفيون قره حصار" غربي البلاد، ما ينتظرهم في هذه القرية من حفاوة وكرم ضيافة.

سكان القرية استقبلوا الطاقم بحفاوة بالغة، وأظهروا كرم الضيافة بأن أعدوا لهم مأدبة طعام.

واضطرت مروحية عسكرية للهبوط بعد عطل فني أصابها، في طريق ترابي بقرية "أطلي حصار" بـ"أفيون قره حصار".

وتفاجأ سكان القرية بالمروحية وطاقمها فأقاموا لهم مأدبة طعام، والتقطوا معهم تسجيلًا مصورًا، تداولوه في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في التسجيل الذي تحول إلى حديث مواقع التواصل، الطاقم وهو يجلس إلى مأدبة الطعام مع بعض أفراد القرية.

وكانت هذه المروحية أقلعت مع أخرى من العاصمة أنقرة، باتجاه ولاية "أسبارطة"، قبل أن تصاب بعطل فني.

واستدعى طاقم المروحية المعطلة فريقًا فنيًا أصلحها، فأقلعت وتابعت رحلتها، بعد أن حظي طاقمها بضيافة لم تكن في الحسبان.

اضطرت مروحية عسكرية للهبوط بقرية تركية بعد عطل فني أصابها (الأناضول)