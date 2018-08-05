شاهد: مغامِر فرنسي يطوف أمريكا على لوح تزلج

أكمل المغامر الفرنسي فابريس غروبيز طواف الولايات المتحدة على لوح تزلج كهربائي. وقال إن أمريكا، هي المحطة الأولى في جولة على لوحُه حول العالم.

وستكون أوربا هي محطة غروبيز الثانية، إذ من المقرر أن يقطع المسافة بين عاصمة بلاده باريس إلى العاصمة الروسية موسكو، على متن لوح تزلجه الكهربائي.

وكان غروبيز استهل طوافه من سان فرانسيسكو يوم السادس والعشرين من أيار/مايو، ووصل إلى فلوريدا قاطعًا مسافة 4 آلاف كيلومتر على لوح تزلجه الكهربائي الذي يجر عربة صغيرة فيها بطاريات احتياطية، وقطع غيار، وطائرة صغيرة بدون طيار استعملها لالتقاط صور رحلته.

وليست هذه المغامرة الأولى لـ"غروبيز" صاحب الثمانية وأربعين عامًا، فهو طاف العام عام 1999 على متن حذاء تزلج، وقطع العام الفائت طريق طواف فرنسا للدراجات الهوائية فوق لوح تزلج كهربائي.