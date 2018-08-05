شاهد: رئيس إندونيسيا يشارك الآلاف رقصة تسعى لدخول غينيس

انضم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى عشرات الآلاف في أداء رقصة البوكو بوكو في شوارع العاصمة جاكرتا الأحد للاحتفال بدورة الألعاب الآسيوية 2018 المقبلة وعلى أمل تسجيل رقم قياسي.

ويريد الراقصون دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول رقص من نوعه في طوابير وقد تم ضم نحو 120 ألف سجين يؤدون نفس الحركات في أكثر من 500 سجن في إندونيسيا.

وقالت ميلا هاردجو وهي إحدى المشاركات "سيعترف العالم بإندونيسيا برقصتنا البوكو بوكو. هذا هو الهدف العام المشترك لكل الإندونيسيين".

ورتب أداء هذه الرقصة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية قبل بدء البطولة التي ستقام في جاكرتا وباليمبانغ خلال الفترة من 18 أغسطس/آب إلى الثاني من سبتمبر/أيلول.