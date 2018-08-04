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شاهد: قطيع ينزل فجأة بمدينة أمريكية ويأكل "الأخضر واليابس"

4/8/2018

ظهر قطيع يضم العشرات من الماعز فجأة في حي سكني في بويز بولاية ايداهو الأمريكية، تاركا السلطات المحلية في حالة ذهول وارتباك بعدما اجتاح حديقة منزل وأتى على " الأخضر واليابس" فيها.

وتعاملت السلطات المحلية في المدينة الواقعة بشمال غرب الولايات المتحدة مع هذه المفاجأة التي ظهرت في وقت مبكر من صباح الجمعة بشاحنة واحدة من إدارة السيطرة على الحيوانات، لكن سرعان ما ثبت أن هذا غير كاف.

وفي وقت لاحق، وصلت طواقم من شركة متخصصة ومعنية بتأجير الماعز من أجل إزالة الأعشاب، إلى مكان الحادث وبدأت في تحريك الحيوانات إلى داخل المركبات من أجل إخراجها من المروج الأمامية لأحد المنازل بالحي.

وتقوم الشركة المعنية والتي أنقذت الموقف، بتأجير الماعز للمساعدة في إزالة الأعشاب والحشائش من الحقول لمنع الحرائق. ويبدو أن القطيع هرب بطريقة ما من منطقته المقصودة وشق طريقه عبر أحد الأحياء المحلية. 

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار وسط السكان المحليين أو الحيوانات "الغازية"؛ لكن سرعان ما وقف السكان في الحي الهادئ أمام هذه " المفاجأة الجميلة" وهم يلتقطون الصور التذكارية والسيلفي مع قطيع الماعز.

المصدر : الألمانية + رويترز
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