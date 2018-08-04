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شاهد: أول مكعبات أطفال "صديقة للبيئة"

4/8/2018

كشفت شركة الألعاب العملاقة "ليغو" النقاب عن أول مجموعة من مكعبات الألعاب للأطفال مصنوعة بالكامل من بلاستيك صديق للبيئة في مناسبة أقيمت في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، الجمعة.

ويغلب اللون الأخضر على المجموعة وهي مكونة من أوراق شجر وشجيرات وأشجار مصنوعة من البلاستيك النباتي في مسعى من الشركة للمساهمة في التصدي لمشكلة النفايات والأضرار البيئية الناجمة عنها.

وصنعت المكعبات من مادة البولي إيثيلين، وهو نوع من البلاستيك يتميز بنعومته ومتانته وأصبح في الإمكان إنتاجه باستخدام الإيثانول المستخلص من مكونات طبيعية لقصب السكر.

وقال تيم بروكس، نائب رئيس الشركة للمسؤولية البيئية، إن ليجو تستهدف الاعتماد بالكامل على مواد طبيعية ومستدامة في صناعة مكعباتها وتغليفها بحلول العام 2030.

ومن المقرر أن تطرح أول مجموعة من هذه المكعبات صديقة البيئة في متاجر التجزئة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

المصدر : رويترز
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