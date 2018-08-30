شاهد: كلاب وأصحابها في سباق للسباحة

شاركت كلاب وأصحابها في سباق للسباحة والركض بجزيرة راب، في البحر الأدرياتيكي، بكرواتيا أمس (الثلاثاء).

وفاز بالسباق كلب يدعى بوني، وهو مهجن أبيض اللون عمره خمس سنوات، ليربح هو وصاحبه عطلة لمدة يومين في مخيم على الجزيرة.

وشارك في السباق نحو 15 كلبا رياضيا من مختلف الأحجام والألوان مع أصحابها.

وبالنسبة للكلاب التي تهتم بالمتعة أكثر من الرياضة نُظمت سباقات أخرى لأسرع كلب في الأكل أو تناول نوع معين من البوظة (الآيس كريم) أو الجعة (البيرة) الملائمة للكلاب.

ونظم المسابقة صاحبة شاطئ مخصص للكلاب في الجزيرة افتُتح في الآونة الأخيرة باسم حانة "مونتي بيتش".

وقالت صاحبة الحانة روبي مونتاناري كنيز: