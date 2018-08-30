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حملة لمقاطعة مواقع التواصل خلال سبتمبر في بريطانيا

30/8/2018

أطلقت الجمعية الملكية للصحة العامة في بريطانيا حملة للتوقف التام عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر سبتمبر/ أيلول.

التفاصيل:
  • الحملة أطلق عليها "سبتمبر بلا تصفح"، تستهدف في الأساس مستخدمي منصات فيسبوك وإنستغرام وتويتر وسناب تشات.
  • الحملة تهدف إلى تشجيع مدمني مواقع التواصل الاجتماعي على "استعادة السيطرة من خلال التوقف التام عن تصفح مواقع التواصل خلال شهر سبتمبر/ أيلول".
  • الجمعية أوضحت أن الابتعاد عن المنصات الاجتماعية يمكن أن يساهم في الحد من الأرق، ويساعد في تعزيز العلاقات الاجتماعية، والصحة العامة.
  • هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة قالت إنه من الصواب تسليط الضوء على دور الإعلام الاجتماعي في تفاقم مشاكل الصحة العقلية لدى الشباب.
  • تطلب الحملة من مدمني الهواتف الذكية التوقف عن متابعة حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، أو الحد منها.
  • توصل بحث للجمعية الملكية للصحة العامة إلى أن نصف المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 يعتقدون أن "الامتناع فجأة" عن استخدام الشبكات الاجتماعية لشهر سيكون له آثار إيجابية على النوم والعلاقات الاجتماعية الحقيقية.
  • يعتقد قرابة 47% من المستطلعة آراؤهم أن الابتعاد عن هذه المنصات سيكون مفيدا للصحة العقلية بصورة عامة.
  • حذر تقرير الجمعية الملكية للصحة العامة من أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تتسبب في حدوث مشكلة كبيرة للصحة العقلية لدى الشباب، لا سيما عند استخدام سناب تشات وإنستغرام.
  • كلير مردوخ، مديرة الصحة العقلية في مؤسسة الرعاية الصحية في إنجلترا، قالت إنه على الجميع، بمن فيهم عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل المسؤولية لمواجهة "هذا الوباء الصحي في الجيل القادم".
  • قدمت الحملة اقتراحات للحد من ادمان مواقع التواصل، منها أخذ قسط من الراحة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جميع المناسبات الاجتماعية، وعدم استخدام المنصات الاجتماعية بعد الساعة 6 مساء، وعدم متابعة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي في المدرسة أو في العمل، بالإضافة إلى الامتناع عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في غرفة النوم.
المصدر : الأناضول
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