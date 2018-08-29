فيسبوك تطلق خدمة جديدة لمنافسة يوتيوب: تعرف عليها

أطلقت شركة فيسبوك، خدمة جديدة اسمها (ووتش- Watch) لتسجيلات الفيديو على مستوى العالم بعد عام واحد من إطلاقها في الولايات المتحدة.

وتسعى "فيسبوك" من خلال هذه الخدمة الجديدة إلى تقديم محتوى أصلي من الأخبار الترفيهية والرياضية لمنافسة منصات مثل موقع يوتيوب المملوك لشركة ألفابت.

وقالت مسؤولة الفيديو في فيسبوك فيدجي سيمو:

الخدمة تكتسب زخما حقيقيا في سوق مزدحمة لأنها تستند إلى مبدأ يجعل مشاهدة مقاطع الفيديو نشاطا اجتماعيا.

يقضي ما يربو على 50 مليون شخص في الولايات المتحدة دقيقة على الأقل شهريا في مشاهدة مقاطع فيديو على (فيسبوك ووتش- Watch ).

). منذ بداية 2018 زاد في المجمل وقت مشاهدة المقاطع المصورة على فيسبوك ووتش 14 مرة عما كان عليه.

من خلال (فيسبوك ووتش- Watch ) يمكنك أن تجري محادثة بشأن المحتوى مع الأصدقاء أو المعجبين الآخرين بل وصناع الفيديو أنفسهم.

صُناع مقاطع الفيديو على "فيسبوك" سيجنون المال:

"فيسبوك" قالت إن صناع مقاطع الفيديو سيتمكنون من جني المال نظير تسجيلاتهم باستخدام خدمة (آد بريكس) التابعة للشركة في بريطانيا وأيرلندا واستراليا ونيوزيلندا إلى جانب الولايات المتحدة اعتبارا من غد (الخميس)، وستنضم دول أخرى كثيرة فيما بعد.

مسؤولة الفيديو في فيسبوك فيدجي سيمو قالت إن الناشرين يحققون "إيرادات مجدية" بفضل نظام فيسبوك الآلي للإعلان عبر الفيديو على هذه المنصة التي عرضت عليها برامج مثل (هدى بوس) لخبيرة التجميل هدى قطان ومباريات دوري البيسبول الأمريكي للمحترفين على الهواء مباشرة. وأضافت "نعلم أن الطريق كان طويلا لكننا نعمل بجد لضمان أن تكون تجربة "آد بريكس" جيدة لشركائنا ومجتمعنا.

نسبة 55 في المئة من الإيرادات ستكون من حق صانع المحتوى و45 في المئة ستكون لـ "فيسبوك" مضيفة أن هذه هي القسمة المعمول بها في الولايات المتحدة.

شروط المشاركة في "آد بريكس"