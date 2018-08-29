شاهد: مهرجان للتراشق بالطماطم في إسبانيا

شارك آلاف الأشخاص في مهرجان التراشق بالطماطم بمدينة بونول الإسبانية صباح الأربعاء.
معلومات عن المهرجان:
- استخدم المشاركون نحو 145 طنا من الطماطم في مهرجان "توماتينا" الذي يعقد سنويا في المدينة الواقعة على بعد نحو 38 كيلومترا غربي مدينة فالينسيا.
- يعود تاريخ المهرجان إلى عام 1945.
- لكنه توقف في خمسينيات القرن الماضي إبان حكم الديكتاتور فرانكو، قبل أن يعود من جديد ويكتسب شعبية عالمية واسعة.
- كان المهرجان يجتذب نحو 45 ألف شخص، لكن أعداد المشاركين انخفضت إلى نحو 22 ألفا بعدما أصبحت المشاركة برسم دخول.