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منوعات|إسبانيا

شاهد: مهرجان للتراشق بالطماطم في إسبانيا

29/8/2018

شارك آلاف الأشخاص في مهرجان التراشق بالطماطم بمدينة بونول الإسبانية صباح الأربعاء.

معلومات عن المهرجان:

  • استخدم المشاركون نحو 145 طنا من الطماطم في مهرجان "توماتينا" الذي يعقد سنويا في المدينة الواقعة على بعد نحو 38 كيلومترا غربي مدينة فالينسيا.
  • يعود تاريخ المهرجان إلى عام 1945.
  • لكنه توقف في خمسينيات القرن الماضي إبان حكم الديكتاتور فرانكو، قبل أن يعود من جديد ويكتسب شعبية عالمية واسعة.
  • كان المهرجان يجتذب نحو 45 ألف شخص، لكن أعداد المشاركين انخفضت إلى نحو 22 ألفا بعدما أصبحت المشاركة  برسم دخول.

المصدر : رويترز
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