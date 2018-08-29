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شاهد: متجر بالقاهرة يحفظ تفاصيل الأحباب في قوالب!

29/8/2018

في إطار بحثها عن طريقة لتخليد ذكرى قطتها توصلت صاحبة محل لبيع الهدايا في مصر لفكرة صب قالب لمخلب حيوانها الأليف.

من هنا خطر على بال أروى شوقي أن تستفيد من الفكرة وتحولها إلى عمل تجاري يتمثل في حفظ ذكرى ملموسة للأحباء أو الحيوانات الأليفة من خلال عمل قوالب مصبوبة لأيد أو أوجه أو حتى بطون النساء الحوامل وتزيينها.

وتقول أروى إنها أول شخص في مصر يدخل تقنية عمل قوالب لأجزاء من الحيوانات الأليفة للذكرى.

وبالإضافة للعمل في مجال الحيوانات الأليفة فإن محل الهدايا الذي تملكه أروى يحظى برواج كبير مع عملاء يطلبون إبداع قوالب مصبوبة لبطون النساء الحوامل أو لأيادي المحبين.

ويقدر الزبائن ما يقدمه المحل من عمل متميز لحفظ الذكريات.

وقال زبون يدعى حسين عبد الفتاح جاء للمحل لعمل قالب ليده مع يد كلبه إنه معجب بالفكرة كونها تستطيع تسجيل ذكريات وتفاصيل جميلة.

وترى زبونة تدعى رُدينة هشام أن عملية صنع قوالب للذكرى غير مريحة لكنها تستحق العناء.

وبعد أن يجف الحمض المصبوب فيه الشكل يُسكب فيه إسمنت، وعندما يجف الإسمنت تقوم أروى بتنعيمه والرسم عليه وتزيينه بالورد.

واستلهمت أروى شوقي فكرة تقديم تلك الخدمات بعد زيارة محلات للهدايا في أوربا.

المصدر : رويترز
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