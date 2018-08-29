دراسة ألمانية: الأمومة تؤثر على الصحة الذهنية للنساء

انتهت دراسة ألمانية إلى أن الصحة الذهنية لكثير من النساء تتأثر بشكل ملحوظ في السنوات التالية للولادة.

وأظهرت الدراسة التي أجراها المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (دي آي دبليو)، ونُشِرَتْ في برلين (الأربعاء)، أن ما يقرب من واحدة من كل ثلاث نساء (5ر29%) عانت من " تدهور كبير" في صحتها الذهنية في السنوات السبع الأولى من الأمومة.

تفاصيل الدارسة: