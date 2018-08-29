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تقرير: إطلاق سراح سعد لمجرد بكفالة مع وضعه تحت المراقبة

المغني المغربي سعد لمجرد
المغني المغربي سعد لمجرد
29/8/2018

ذكرت تقارير إخبارية مغربية أن القضاء الفرنسي أمر بإطلاق سراح المغني المغربي سعد لمجرد بكفالة مالية مع وضعه تحت المراقبة ومنعه من مغادرة البلاد بعد توجيه تهمة الاغتصاب له.

  • ذكرت القناة الثانية المغربية (دوزيم) أن المدعي العام بمدينة دراجنيوه في جنوب فرنسا وجه تهمة الاغتصاب إلى لمجرد وطلب حبسه احتياطيا على ذمة الاتهام لكن قاضي التحقيقات قرر إطلاق سراحه.
  • ألقت السلطات الفرنسية القبض على لمجرد (33 عاما) صباح الأحد الماضي بعد أن اتهمته امرأة بارتكاب أفعال "ينطبق عليها وصف الاغتصاب" في منتجع سان تروبيه الليلة السابقة.
  • صباح يوم الإثنين مددت السلطات احتجازه 24 ساعة أخرى لإجراء المزيد من التحريات بشأن الواقعة و"للاستماع إلى أكبر عدد مفيد من الشهود" بعد أن تضاربت أقوال الطرفين.
  • ليست هذه هي المشكلة الأولى من نوعها التي يواجهها لمجرد.
  • وجه القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب للمجرد في أكتوبر تشرين الأول 2016 بعد أن اتهمته فتاة أخرى بمحاولة اغتصابها داخل فندق في باريس قبل حفل غنائي له هناك.
  • في أبريل/نيسان الماضي حصل لمجرد على إطلاق سراح مشروط عاد بموجبه إلى المغرب واستأنف نشاطه الفني قبل أن يعود ثانية إلى فرنسا.
  • حاز لمجرد شهرة واسعة عربيا في بداية عام 2016 بعد نجاح أغنيته "أنت معلم" التي حققت أرقام مشاهدة قياسية على موقع يوتيوب.
  • المغني المغربي هو ابن المغني المعروف البشير عبده والممثلة نزهة الركراكي.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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