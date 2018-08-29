تقرير: إطلاق سراح سعد لمجرد بكفالة مع وضعه تحت المراقبة

ذكرت تقارير إخبارية مغربية أن القضاء الفرنسي أمر بإطلاق سراح المغني المغربي سعد لمجرد بكفالة مالية مع وضعه تحت المراقبة ومنعه من مغادرة البلاد بعد توجيه تهمة الاغتصاب له.

ذكرت القناة الثانية المغربية (دوزيم) أن المدعي العام بمدينة دراجنيوه في جنوب فرنسا وجه تهمة الاغتصاب إلى لمجرد وطلب حبسه احتياطيا على ذمة الاتهام لكن قاضي التحقيقات قرر إطلاق سراحه.

ألقت السلطات الفرنسية القبض على لمجرد (33 عاما) صباح الأحد الماضي بعد أن اتهمته امرأة بارتكاب أفعال "ينطبق عليها وصف الاغتصاب" في منتجع سان تروبيه الليلة السابقة.

صباح يوم الإثنين مددت السلطات احتجازه 24 ساعة أخرى لإجراء المزيد من التحريات بشأن الواقعة و"للاستماع إلى أكبر عدد مفيد من الشهود" بعد أن تضاربت أقوال الطرفين.

ليست هذه هي المشكلة الأولى من نوعها التي يواجهها لمجرد.

وجه القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب للمجرد في أكتوبر تشرين الأول 2016 بعد أن اتهمته فتاة أخرى بمحاولة اغتصابها داخل فندق في باريس قبل حفل غنائي له هناك.

في أبريل/نيسان الماضي حصل لمجرد على إطلاق سراح مشروط عاد بموجبه إلى المغرب واستأنف نشاطه الفني قبل أن يعود ثانية إلى فرنسا.

حاز لمجرد شهرة واسعة عربيا في بداية عام 2016 بعد نجاح أغنيته "أنت معلم" التي حققت أرقام مشاهدة قياسية على موقع يوتيوب.

المغني المغربي هو ابن المغني المعروف البشير عبده والممثلة نزهة الركراكي.