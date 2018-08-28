البث الحي
منوعات|فرنسا

فرنسا توجه رسميا تهمة الاغتصاب لسعد لمجرد

الفنان المغربي سعد لمجرد
الفنان المغربي سعد لمجرد
28/8/2018

قالت قناة تلفزيونية مغربية إن القضاء الفرنسي وجه رسميا (الثلاثاء) تهمة الاغتصاب للمغني المغربي سعد لمجرد.

التفاصيل:
  • اتهام القضاء جاء بناء على شكوى مقدمة ضده من امرأة تتهمه بارتكاب أفعال "ينطبق عليها وصف الاغتصاب".
  • المدعي العام بمدينة دراجنيوه في جنوب فرنسا وجه الاتهام إلى لمجرد بعد تحقيقات استمرت 48 ساعة.
  • السلطات الفرنسية ألقت القبض على لمجرد (33 عاما) صباح الأحد الماضي بعد أن اتهمت امرأة بارتكاب أفعال "ينطبق عليها وصف الاغتصاب" في منتجع سان تروبيه الليلة السابقة.
  • مددت السلطات (الاثنين) احتجازه 24 ساعة أخرى لإجراء المزيد من التحريات بشأن الواقعة و"للاستماع إلى أكبر عدد مفيد من الشهود".
تهم سابقة لسعد المجرد:
  • هذه ليست المشكلة الأولى من نوعها التي يواجهها لمجرد.
  • وجه القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب للمجرد في أكتوبر تشرين الأول 2016 بعد أن اتهمته فتاة أخرى بمحاولة اغتصابها داخل فندق في باريس.
  • في أبريل نيسان الماضي حصل على إطلاق سراح مشروط عاد بموجبه إلى المغرب واستأنف نشاطه الفني قبل أن يعود ثانية إلى فرنسا.
  • وفي أبريل/نيسان 2017، أطلق سراح لمجرد مع الإبقاء على سوار إلكتروني يلف ساقه، وذلك بقرار من محكمة الاستئناف في باريس.
  • وحظي لمجرد آنذاك على تعاطف كبير من العديد من المغاربة والعرب، خصوصًا محبيه، الذين استبعدوا ضلوع فنانهم المحبوب في هذه القضية.
  • واعتبر معجبوه أن الأمر مجرد مؤامرة لتدمير النجاح الكبير والشهرة الواسعة التي حققها الفنان الذي يلقب بـالمعلم، نسبة إلى إحدى أغانيه المشهورة.
  • لكن هذه المرة وعلى غير ما تعامل معه الكثيرون في المرة السابقة، لم يحظ الفنان المغربي بـالدعم من محبيه، بل كال له العديدون انتقادات حادة وصلت حد الشتائم.
  • حاز لمجرد شهرة واسعة عربيا في بداية عام 2016 بعد نجاح أغنيته (انت معلم) التي حققت أرقام مشاهدة قياسية على موقع يوتيوب.
  • المغني المغربي هو ابن المغني المعروف البشير عبدو والممثلة نزهة الركراكي.
المصدر : وكالات
المزيد من منوعات

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

رضيع يسقط من الطابق الثالث عشر في الصين (فيديو)

رضيع ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق ال13 (موافع التواصل)

أردوغان يعلن تحقيق تقدم في إنتاج لقاح تركي لكورونا ويتحدث عن موعد طرحه للاستخدام

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ترمب يعفو عن ديك رومي في آخر احتفال بعيد الشكر في البيت الأبيض (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)