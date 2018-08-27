دراسة: النساء يلتقطن صور السيلفي المثيرة للتنافس مع أخريات

خلصت دراسة جديدة أجرتها جامعة أسترالية إلى أن النساء يلتقطن الصور الذاتية (سيلفي) المثيرة للتنافس مع نساء أخريات.

وتوصلت الدراسة التي نشرت اليوم الإثنين في مجلة "بروسيدنجس أوف ناشيونال أكاديمي أوف ساينسز" إلى أن النساء يلتقطن الصور السيلفي المثيرة في بيئات تتسم بمزيد من التفاوت الاقتصادي، وليس في الأماكن التي قد يتعرضن فيها للاضطهاد بسبب جنسهن.

أبرز ما جاء في الدراسة: