توقيف سعد لمجرد في فرنسا بتهمة اغتصاب جديدة

أوقفت السلطات الفرنسية المغني المغربي سعد لمجرد مجددا بتهمة اغتصاب جديدة.
- أعلنت النيابة العامة الفرنسية أن لمجرد موقوف منذ صباح الأحد في مركز الدرك في سان تروبيه بعدما تقدّمت امرأة ببلاغ ضدّه تتّهمه فيه بالاعتداء عليها جنسياً مساء السبت في المدينة الساحلية الجنوبية.
- النيابة العامة في مدينة دراغينيان (جنوب شرق): توقيف لمجرّد، الملاحق أصلاً في فرنسا بدعاوى اغتصابٍ أخرى، جرى بناء على شكوى رفعتها ضدّه امرأة تتهمه فيها بارتكاب "أفعال ينطبق عليها الاغتصاب".
- النيابة العامة الفرنسية: لمجرد(33 عاما) أوقف في مقر الدرك في غاسين-سان-تروبيه على ذمة التحقيق لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد.
- المغني المغربي ملاحق أصلاً في فرنسا بتهمة اغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عاماً في غرفة فندقه في باريس.
- وجه إليه القضاء رسمياً في أكتوبر/تشرين الأول 2016 تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة" وأودعه السجن بانتظار محاكمته.
- ظل لمجرّد محتجزا حتى أبريل/نيسان 2017 حيث وافق القضاء على منحه إطلاق سراح مشروطا بوضعه سوارا إلكترونيا.
- في مارس/آذار الماضي سمح القضاء للمغني المغربي بالسفر إلى المغرب حيث أطلق اغنيته الجديدة "غزالي غزالي".
- في 11 أبريل/نيسان وجه القضاء الفرنسي إلى لمجرد تهمة "اغتصاب" ثانية بناء على دعوى تقدّمت بها ضده شابة فرنسية من أصول مغربية تتهمه فيها بأنه اعتدى عليها جنسيا وضربها في الدار البيضاء عام 2015.
- القضاء الأمريكي وجه إلى لمجرد تهمة الاغتصاب في واقعة تعود إلى عام 2010، لكن الدعوى أسقطت لاحقا.