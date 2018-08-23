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كيف اعتلى جورج كلوني عرش أعلى الممثلين دخلا؟

الممثل الأمريكي جورج كلوني
الممثل الأمريكي جورج كلوني
22/8/2018

صعد الممثل الأمريكي جورج كلوني (الأربعاء) إلى صدارة قائمة أعلى الممثلين دخلا بفضل ما حصل عليه من إيرادات بيع شركته المنتجة لمشروب التكيلا.

وقالت مجلة فوربس إن كلوني (57 عاما) جنى ما يقدر بنحو 239 مليون دولار بين يونيو/ حزيران 2017 ويونيو/ حزيران 2018 فيما يمثل أعلى الإيرادات في مسيرته الفنية الممتدة عبر 35 عاما في السينما والتلفزيون.

وباع كلوني، الذي لم يلعب دور البطولة في أي فيلم لهوليوود منذ فيلم الإثارة البوليسي (ماني مانستر) عام 2016، شركة كاساميغوس التي تنتج التكيلا والتي شارك في تأسيسها إلى شركة دياغيو البريطانية للمشروبات الروحية في يونيو/ حزيران 2017.

وتفوقت إيراداته من عمله على الشاشة وخارجها على إيرادات دواين "ذا روك" غونسون الذي حل في المرتبة الثانية بما يقدر بنحو 124 مليون دولار بفضل فيلمه (غومانغي: ويلكوم تو ذا غانغل) ومشاريع أخرى.

ووفقا لفوربس، فقد كسب الممثلون في المراكز العشرة الأولى نحو 784 مليون دولار مجتمعين، ليتفوقوا مرة أخرى على قائمة المراكز العشرة لأعلى الممثلات أجرا واللاتي جنين 186 مليون دولار مجتمعات في الفترة ذاتها.

وتصدرت سكارليت غوهانسن هذه القائمة التي نشرت الأسبوع الماضي بإيرادات قيمتها 40.5 مليون دولار قبل الضرائب.

وعزت فوربس هذه الفجوة في الأجور بين الجنسين إلى هيمنة أفلام الأبطال الخارقين وأفلام الحركة التي تميل لإسناد الأدوار للذكور والتي تحقق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات في شباك التذاكر.

        

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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