شاهد: مطعم يعيد للجالية السورية في ماينتز الألمانية "أيام زمان"

تعيش في ألمانيا جاليات عربية تتوزع على ولاياتها كافة، وتمارس تلك الجاليات المهن والأنشطة مختلفة.

وبعد موجة اللجوء الأخيرة التي شهدتها البلاد، وخصوصا قبل سنتين أصبحت الجالية السورية أول جالية عربية ومسلمة في ألمانيا، ونجح الكثير منهم في تحقيق الاندماج عن طريق العمل في المؤسسات أو من خلال العمل الخاص وذلك بتأسيس مشاريع في مجال مختلفة.

وولاية (رايلاند فالس) وحدها تضم أكثر من 16 ألف طالب لجوء حسب تقرير نشره موقع ألماني خاص باللجوء، فيما تضم مدينة ماينتز عاصمة الولاية نسبة مهمة من طالبي اللجوء السوريين، الذين وجدوا في المدينة، خصوصية بحكم وجود جاليات مسلمة أخرى.

ويعتبر مطعم (أيام زمان) الذي يقع في وسط المدينة وقريبا من محطة القطار، من أهم المطاعم العربية لأسباب متعددة منها موقعه قرب معظم الإدارات الألمانية.

وصاحب المحل محمد الحديثي عراقي متزوج من سورية، ويقيم منذ حوالي 18 سنة بألمانيا. يحكي الدافع وراء فتح المطعم الذي يستقبل زبائن سوريين وعرب ومختلف الجنسيات الأخرى، ويشرح أهمية المطعم والارتباط الروحي والنفسي للكثير من السوريين به كمكان يذكرهم بأيام زمان بسوريا.

ويؤكد صاحب المطعم على قيمة الاندماج من خلال العمل في المحل ويقول إن الأطعمة المختلفة التي يقدمها وكذلك الأسعار المناسبة تعتبر سببا في إقبال الكثيرين على المطعم، من دون أن ينسى الأجواء الخاصة بالعيد التي يفتقدها الكثير من السوريين.

وقد عبّر بعض مرتادي المطعم عن رضاهم عن الطعام الذي يقدم بالمحل وتقول إحدى الزبونات، "كنا نأتي سابقا لليوغا، والآن أتينا للأكل" بينما تقول أخرى "نأكل دائما صحن المقبلات والبطاطا المقلية والشاورما" فيما تعتبر الزبونة الثالثة الأجواء في المكان، جميلة. أما الزبونة الرابعة وهي برازيلية مقيمة في ألمانيا فقالت"مكان مريح، جميل ونظيف، أحب هذا الأكل، آتي للأكل هنا كل أسبوع تقريبا".