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الإفتاء المصرية: ذبح الأضاحي في الشوارع من السيئات

21/8/2018

حذرت دار الإفتاء المصرية، الإثنين، من ذبح أضاحي العيد في الشوارع العامة وترك مخلفاتها، معتبرة ذلك من "السيئات العظام".

ونقلت البوابة الإلكترونية لصحفية "الأهرام" المملوكة للدولة، عن دار الإفتاء قولها، إن "هذا العمل (ذبح الأضاحي بالشوارع العامة وترك مخلفاتها) هو من السيئات العِظام والجرائم الجِسام، لأن فيه إيذاء للناس، وفاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين".

وفي السياق ذاته، شددت السلطات المحلية بمحافظات مصر على رفض ذبح الأضاحي في الشوارع العامة، معلنة عن غرامات مالية فورية طيلة الأيام الماضية، وفق إعلام محلي.

ومن أبرز التحذيرات ما أصدرته محافظة القاهرة مؤخرًا، من حظر ذبح أضاحي عيد الأضحى في شوارع العاصمة.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي "حفاظًا على نظافة الشوارع والمظهر الجمالي، بالإضافة إلى عدم تلويث البيئة"، كما قررت فرض غرامة مالية 5 آلاف جنيه مصري ( نحو 280 دولاراً)، وهو مبلغ يتجاوز متوسط الأجر الشهري بالبلاد.

فيما قال حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البيطري (حكومي)، إنه "تم التنسيق مع المحليات لفتح المجازر دون مقابل مجانًا للجماهير طوال أيام عيد الأضحى، لتشجيعهم على الذبح في الأماكن المخصصة لذلك، للحفاظ على صحتهم والحد من التلوث".

وأوضح الجعويني، في تصريحات متلفزة، الأحد، أن هناك 479 مجزرًا للحيوانات في مصر، منها 462 مجزرًا حكومي تابع للمحليات.

ويقبل المصريون على ذبح الأضاحي بالشوارع وسط مظاهر احتفائية، فيما تفتح السلطات المصرية مجازر رسمية للذبح، وعادة ما تكون في هذه الأيام بالمجان.

المصدر : الأناضول
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