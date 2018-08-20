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مبادرة مصرية لعقاب المتحرشين جنسيا بـ"التجريس"

ترتفع معدلات التحرش في الأعياد بمصر
ترتفع معدلات التحرش في الأعياد بمصر
20/8/2018

دعت مبادرة "أمان" لمناهضة العنف الجنسي بمصر، الفتيات اللاتي يعانين من التحرش إلى اللجوء إلى فكرة "التجريس"، عبر تصوير مقاطع فيديو لهم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المبادرة في بيان، الاثنين، إنه "بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى، وتكدس المواطنين في أماكن التنزه العامة، والشواطئ، ودور العرض السينما، وكلها بيئات داعمة وحاضنة للتحرش بسبب الازدحام الشديد الذي تشهده هذه الأماكن خلال عطلة الأعياد والمناسبات، فإنه على جميع النساء والفتيات اللجوء إلى تصوير المتحرشين بالفيديو أو الفوتوغرافيا وبثها عبر منصات التواصل الاجتماعي كآلية دفاعية في مجابهة التحرش الجنسي ونبذه وملاحقة مرتكبيه".

كما دعت المبادرة "الآليات الوطنية المعنية، إلى ضرورة تقديم المساندة والدعم للناجيات من العنف الجنسي نفسيا وقانونيا".

وطالبت المبادرة "الوسائل الإعلامية باختلاف تنوعاتها بضرورة إعادة نشر التعريفات المرتبطة بأشكال وأنواع التحرش الجنسي، وبيان العقوبات القانونية المترتبة عليه".

وترتفع معدلات التحرش في الأعياد بمصر، وتقابلها السلطات الحكومية بزيادة أعداد الشرطة النسائية والحملات على الحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما.

يذكر أن "أمان"، هي مبادرة أهلية أسست في 2016، وتعمل على تغيير الصورة النمطية للمرأة، ومجابهة كل أشكال العنف ضد المرأة، وتقديم التوعية والمشورة ودعم وتشجيع ضرورة إبلاغ السلطات الوطنية عن أي وقائع عنف جنسي، وحث صناع السياسات ومتخذي القرار على ضرورة تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين.

المصدر : الأناضول
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