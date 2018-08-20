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حاج يعفو عن قاتل ابنه على صعيد عرفات

ضيوف الرحمن يتوافدون على صعيد عرفات
ضيوف الرحمن يتوافدون على صعيد عرفات
20/8/2018

أعلن حاج يمني، الإثنين، العفو عن قاتل ابنه على صعيد جبل عرفات، حيث يؤدي فريضة الحج.

وقال الحاج هادي الشبيري (51 عامًا)، حسبما نقلت عنه وكالة "الأناضول"، إنه عفى عن قاتل ابنه بعد قرابة 3 سنوات على القضية.

وقتل ابنه على يد أحد أصدقاءه في خلاف وقع قبل سنوات، وبقيت القضية معلقة حتى أعلن "الشبيري" اليوم العفو عن قاتل ابنه.

وأضاف الشبيري أنه سجل وثيقة العفو في محكمة سعودية اليوم، بمعية زوجته، وبحضور 5 شهود من أبناء المنطقة.

وأشار أنه عفا عن قاتل ابنه ابتغاء لرضى الله عز وجل في صعيد عرفات وفي هذه الأيام المباركة.

والشبيري أب لأربع بنات، إضافة لولدين.

ويؤدي "الشبيري" فريضة الحج ضمن برنامج استضافة العاهل السعودي الملك سلمان لذوي القتلى اليمنيين، حيث قتل أحد أبناءه، في مواجهات مع الحوثيين بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

وتشهد مناطق مختلفة من اليمن حوادث قتل كثيرة بسبب حمل السلاح، ما يؤدي لانتشار ظاهرة الثأر.

المصدر : الأناضول
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