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شاهد: مطعم سوري في اليمن يقدم وجبات مجانية للفقراء

2/8/2018

يقدم صاحب مطعم سوري في اليمن، مبادرة خيرية في العاصمة اليمنية صنعاء، تتمثل في تقديم الطعام للفقراء بالمجان، حيث يقوم "أيمن سيف" بتوزيع شطائر الفلافل لغير القادرين على شراء الطعام.

وأيمن سيف مواطن سوري يقيم في اليمن منذ عام 2006، ويدير مطعماً مزدحماً بالزوار في العاصمة اليمنية صنعاء (مطعم المعلم) ويحاول أن يقدم شيئاً لـ"وطنه الثاني"، حيث يقوم في مطعمه بتوزيع شطائر الفلافل المجانية على الفقراء.

لكن مطعم سيف لم يسلم من الحرب التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، فخلال العام الماضي تضرر المطعم بشدة جراء القتال الدائر في الشارع الذي يقع فيه، ما اضطر المواطن السوري لإغلاق مطعمه لمدة شهر، وهو ما اعتبر نكسة حقيقية للفقراء الذين يعتمدون على المساعدات المجانية.

ويقول سيف إن 57 عاملاً، في المطعم إضافة إلى ابنه قد حوصروا لمدة ثلاثة أيام داخل المبنى الذي يوجد فيه المطعم.

وقد أعاد سيف بناء المطعم الآن ليصبح أكثر اتساعا، لكن الشيء الوحيد الذي لم يتغير، هو "الفلافل المجانية" التي يقدمها سيف لزبائنه الفقراء.

وفي هذا الصدد يقول سيف "حين يقدم المرء المساعدة لشخص محتاج، يشعر بسعادة غامرة واستشهد بالمثل القائل (مِن أسعدِ الناس مَن أسعدَ الناس).

والعمل الخيري الذي يقوم به سيف السوري، لا يبدو مضراً بأعماله، إذ إن لديه خططاً لتوسيع مطعمه العامر في المستقبل القريب.

المصدر : أسوشيتد برس
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