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شاهد: سرقة تيجان مَلكية مرصعة بالجواهر من كاتدرائية سويدية

2/8/2018

استخدمت الشرطة السويدية مروحيات لمطاردة لصّين سرقا كنوزًا لا تقدر بثمن من الرموز الملكية السويدية المعروضة في كاتدرائية خلال نهاية الأسبوع، بينها تاج مرصع بالجواهر.

ولكن السارقيْن فرا بزورق سريع وما زالا طليقي السراح.

وذكرت الشرطة في بيان، الأربعاء، أن شخصين مزعومين سرقا التاجين وبلورة كان يستخدمها الملك كارل التاسع والملكة كريستينا، وكان قد تم تخزينهما في قبرهما.

ويعتقد أن اللصين فرا عبر نظام البحيرات الواسع غرب ستوكهولم.

وتستخدم السلطات مروحية وزوارق للبحث عن الجانيين، لكن لم يتم القيام بأي اعتقالات حتى الآن.

وطلبت السلطات من الجمهور المساعدة في البحث عن اللصين، وقالت ماريا ليور، من إدارة العمليات الوطنية بالشرطة السويدية، للوكالة إن المسروقات "يستحيل بيعها."

والقطع الأثرية مصنوعة من الذهب والمينا ومرصعة بالخرز والكرستال واللؤلؤ.

ووقعت عملية السرقة، الثلاثاء، في كاتدرائية سترانغناس على بعد 60 كيلومترا غرب العاصمة ستوكهولم.

والكاتدرائية على الطراز القوطي هي موقع الدفن لأفراد العائلة المالكة في السويد في القرن السابع عشر، ومبنية بشكل أساسي من الطوب الأحمر، وتنتمي إلى الكنيسة اللوثرية.

المصدر : أسوشيتد برس
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