شاهد: إغلاق برج إيفل في باريس بسبب إضراب عمالي

بدأ العاملون في برج إيفل إضرابا وسط نزاع بسبب الطوابير الطويلة في المزار السياحي الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس، الأمر الذي أدى لإغلاق البرج خلال موسم الذروة السياحي في الصيف.

وأغلق البرج في الساعة الرابعة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، ولم يتضح إلى أي مدى سيستمر الإضراب.

وجاء إضراب العمال بعد وصول محادثات بين الكونفيدرالية العامة للعمل وإدارة البرج بشأن نظام الدخول الجديد إلى طريق مسدود مساء الأربعاء، حيث يقول العمال إن النظام الجديد مسؤول عن طوابير زوار "مرعبة".

وقال مسؤولون نقابيون إن النظام الجديد، الذي بدأ اعتبارا من يوليو/تموز في تخصيص مصاعد منفصلة لأنواع مختلفة من حاملي التذاكر، مرهق للعمال الذين يضطرون للتعامل مع السياح المحبطين.

وقالت إدارة الموقع إن أشهر الصيف دائما ما تكون مزدحمة.

وزار ما يربو على 40 مليون شخص باريس العام الماضي، وهو أكبر عدد يزور العاصمة الفرنسية منذ بدء تسجيل البيانات، وكان بينهم أكثر من ستة ملايين صعدوا البرج البالغ ارتفاعه 342 مترا وهو أشهر مقصد سياحي في العاصمة.

من جهة أخرى أعرب العديد من السائحين عن إحباطهم بسبب وقوفهم في طوابير طويلة وسط موجة حارة تهب على العاصمة الفرنسية، انتظارا لصعود برج إيفل بعد تخصيص أحد مصعدي البرج للتذاكر المحجوزة مسبقا.

واضطر زوار باريس الراغبون في صعود البرج إلى الوقوف في طوابير طويلة ملتوية عند قاعدة البرج. وقال بعضهم إنهم انتظروا لما يصل إلى ثلاث ساعات وعبروا عن انزعاجهم لأن قلة من الناس كانت تصطف لركوب المصعد المخصص للحجز المسبق.

وبلغت درجات الحرارة في المدينة 38 درجة مئوية.

وقال بيرتي سوريت (37 عاما) وهو كهربائي من موريشيوس يزور باريس: "إنه طويل للغاية! توقعت الانتظار لوقت طويل لكن ليس لهذا الحد. ينبغي إتاحة مصعدين للوافدين دون تذاكر. فمصعد واحد لا يكفي بالنظر إلى عدد القادمين للزيارة".

وعبر بات ميرفي (66 عاما)، وهو عامل متقاعد من ولاية أوهايو الأمريكية، عن استيائه من فكرة الحجز المسبق قائلا "لا تعلم إن كانت ستمطر في هذا اليوم".