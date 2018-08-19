شاهد: 500 عريس وعروس في زفاف جماعي بفلسطين

أقام الرئيس الفلسطيني محمود عباس (السبت) عرسا جماعيا لأكثر من 500 عريس وعروس في مقر الرئاسة في رام الله.

وأقيم العرس بمشاركة العرسان وذويهم في حضور عباس ورئيس وزرائه وعدد من المسؤولين.

وقدم عدد من الفنانين الفلسطينيين أغنيات خلال الحفل الذي شاركت فيه الفرقة الموسيقية لقوات الأمن الوطني.

وارتدت كل عروس من المشاركات في الحفل الثوب الفلسطيني المطرز، وارتدى العرسان بزات سوداء مع رابطات عنق حمراء.

وقدم عباس للعرسان مساعدات مالية.

وتحظى التركيبة السكانية باهتمام بالغ في إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بسبب تداعياتها المحتملة على كل من المجتمعين.

وتبدى إسرائيل قلقا من الزيادة المطردة في النمو السكاني للفلسطينيين.

في عام 2017 شكل الأطفال حتى 18 سنة نصف الشعب الفلسطيني، الذي بلغ تعداده ما يقارب 4.8 مليون نسمة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

أما عدد اللاجئين في المخيمات داخل حدود عام 67 فاقترب من مليوني نسمة أكثر من نصفهم في قطاع غزة بحسب الجهاز المركزي للإحصاء التابع للرئاسة الفلسطينية.