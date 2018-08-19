شاهد: مسلمون يصعدون إلى غار حراء

على ارتفاع نحو 700 متر فوق مستوى سطح البحر، يقع غار حراء في مكة المكرمة الذي نزل فيه الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، للمرة الأولى.

وعلى الرغم من أن زيارة الغار ليست جزءا من مناسك الحج، فإن حجاجا يقومون بالرحلة الشاقة للوصول إليه استشعارا لما حدث مع النبي الكريم هناك.

وقال عبد الناصر، وهو أحد الحجاج الأمريكيين "هذا أمر لا يمكن وصفه، تفيض المشاعر بغزارة عندما يرى المرء كيف صار تأثيره على هذا العالم، لكن هذا هو المكان الذي بدأ فيه كل شيء، إنه شيء متواضع للغاية، ولا يمكنك حتى الوقوف هنا".

وعلى عكس رحلات السير المنتظمة خلال أداء الشعائر فإن الحجاج الذين يزورون غار حراء، وكثير منهم كبار السن، يقومون بالرحلات إلى الجبل دون معدات للمساعدة أو أحذية مناسبة.

وتستغرق الرحلة في المتوسط 40 دقيقة حتى اكتمالها، لكنها قد تستغرق وقتا أطول بسبب التضاريس الوعرة ودرجات الحرارة المرتفعة للغاية.

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