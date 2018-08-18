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علماء آثار يعثرون على جُبن مصري عمره 3200 عام

مقبرة مصرية قديمة احتوت على أقدم جبن في العالم يعود تاريخه إلى نحو 3200 عام
مقبرة مصرية قديمة احتوت على أقدم جبن في العالم يعود تاريخه إلى نحو 3200 عام
18/8/2018

قال علماء آثار إنهم عثروا على ما وصفوه بأنه أقدم بقايا جبن تم العثور عليها على الإطلاق إذ يعود عمرها إلى نحو 3200 عاما.

وتم العثور على الجبن المصري أثناء قيام فريق من العلماء بتنظيف الرمال من إحدى المقابر المصرية القديمة، حيث عثروا خلال عملهم على عدد من الأواني الفخارية المحطمة، كان أحدها يحتوي على مادة بيضاء غامضة.

وأثارت المادة حيرة العلماء لفترة، لكن الإجابة جاءت في دراسة لعدد من الباحثين نشرته مجلة "أناليتيكال كيمستري" الأمريكية، كشفوا أن المادة الغامضة ليست سوى "جبن مصري قديم"، يعد أقدم جبن تم اكتشافه على الإطلاق.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية (الجمعة) عن إنريكو غريكو، الكاتب الرئيسي للدراسة والباحث المساعد في جامعة بيجين، قوله: "اعتقد علماء الآثار أن المادة كانت طعاما، بسبب طريقة الحفظ والمكان الذي عثروا فيه على المادة داخل المقبرة، ثم اكتشفنا أنها جبن بعد الاختبارات الأولى".

ووفقا للدراسة فقد كانت المقبرة التي عثر فيها على الجبن هي مقبرة بتاهميس، وهو مسؤول مصري رفيع عاش في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وكان حاكما لمدينة ممفيس، إحدى عواصم مصر القديمة.

وقال الباحثون في الدراسة التي نشرت أواخر الشهر الماضي، إن الجبن تم تصنيعه من مزيج من ألبان البقر والماعز والخراف.

وشارك في الدراسة عدد من الباحثين من قسم الكيمياء بجامعة كاتانيا الإيطالية، بالإضافة إلى باحثين في الآثار من كلية الآثار بجامعة القاهرة.

واكتشفت مقبرة بتاهميس للمرة الأولى عام 1885، لكنها فقدت بعد ذلك بسبب الرمال المتحركة، قبل أن يعاد اكتشافها عام 2010.

المصدر : وسائل إعلام
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