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شاهد: أولمبياد الروبوت يجمع أفضل العقول الشابة في المكسيك

18/8/2018

من فيتنام إلى أستراليا تجمع أكثر من 150 فريقا من أفضل العقول الشابة في العالم في مكسيكو سيتي (الجمعة) للمشاركة في مسابقات أول أولمبياد عالمي للروبوت.

وتهدف المسابقة العالمية لإثارة حماسة الشبان للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مجال الانسان الآلي.
وتتنافس فرق من حول العالم يتراوح أعمار أعضائها بين 14 و18 عاما في عدة مسابقات تبرز براعة الإنسان الآلي الذي ابتكره كل فريق.ويختار الحكام أفضل الروبوتات على أساس المهارات التي أداها في الجولات الأولى للمنافسة.

ولا تهدف المسابقة لتتويج فائز فحسب بل تتبني قضية "تأثير الطاقة" ومن المتوقع أن تقدم الفرق المشاركة سبلا للحفاظ على الطاقة.

المصدر : رويترز
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