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شاهد: عملية نقل مثيرة للأضاحي في باكستان

17/8/2018

أصبح هذا المشهد مألوفا في هذا الوقت من العام بالنسبة للكثير من السكان بمدينة كراتشي الباكستانية.

فقبيل عيد الأضحى يجري نقل الأبقار والثيران المجهزة للأضحية من فوق أسطح المنازل باستخدام رافعة وسط المباني المتلاصقة بحي ناظم أباد في مدينة كراتشي، كبرى مدن باكستان، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة.

ويجتذب المشهد مئات المتفرجين الذين ترتفع أصواتهم بالصفير والتهليل مع نجاح كل عملية إنزال لإحدى الماشية إلى الأرض.

وقال أحد مربي الماشية، ويدعى سيد إعجاز أحمد (55 عاما)، إنه يقوم بتربية ماشية الأضحية فوق سطح منزله منذ نحو 15 عاما.

وما يفعله أحمد يقوم به كثيرون أيضا، حيث يقومون بتربية الماشية فوق سطح منازلهم وهي صغيرة، لكن المشكلة تحدث عندما تكبر الحيوانات، حيث يصبح من المستحيل إنزالها عبر السلالم، ما يستدعي استخدام الرافعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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