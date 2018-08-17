شاهد: العثور على جزء من مدمرة أمريكية فُقد منذ 75 عاما

عثر باحثون على الجزء الخلفي من مدمرة أمريكية تعود لفترة الحرب العالمية الثانية، فُقد قبل نحو 75 عاما، قبالة جزر في ألاسكا.

وكشفت تقنية السونار عن الجزء المفقود من السفينة الأمريكية "USS Abner Read"، الذي انفصل عنها في انفجار وقع، في 18 من أغسطس/آب عام 1943؛ وذلك على عمق نحو 88 مترًا تحت سطح بحر (Bering) قرب جزيرة (Kiska ) في ألاسكا.

وللعثور على الجزء المفقود، بدأ فريق البحث، من معهد علوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، وجامعة ديلوار، مسح قاع المحيط بتقنية السونار، وعندما وجد هدفًا محتملًا، أرسل غواصة تعمل عن بعد لالتقاط فيديو للجسم المكتشف، وتأكد أنه يعود إلى السفينة "USS Abner Read".

داريل ويثرز، البالغ من العمر 94 سنة، واحد من القلائل الذين نجوا عندما اصطدمت سفينة المدفعية بلغم ياباني قبالة جزيرة أتو وذلك منذ حوالي 75 عامًا.

ويتذكر داريل ويثرز محاولة سحب رجال من البحر قبالة جزر ألوشيان في ألاسكا بعد أن ضربت المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية لغمًا تركه اليابانيون بعد معركة الحرب العالمية الثانية الوحيدة التي جرت على أرض أمريكا الشمالية.

واستولت القوات اليابانية على جزيرة أتو في يونيو/حزيران عام 1942 وألقت القبض على 45 شخصا كأسرى حرب، واستعادت القوات الأمريكية أتو في 30 من مايو/أيار عام 1943، بعد معركة دامية خلفت ما يقرب من 2500 قتيل ياباني و550 أمريكى.

وتعرضت السفينة (USS Abner Read) لانفجار ضخم بسبب لغم ياباني أثناء قيامها بدوريات في المياه إلى جانب جزيرة كانت تعتبر من الأراضي الأمريكية التي احتلها اليابانيون خلال الحرب.

وعلى الرغم من انفصال الجزء الخلفي عن السفينة، تمكن الطاقم من منع وصول المياه إلى المنطقة الرئيسية للسفينة، وقامت سفينتان تابعتان للبحرية بنقل المدمرة إلى مكان آمن.