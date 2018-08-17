سكارليت جوهانسون تتصدر قائمة فوربس لأعلى الممثلات أجرا

تصدرت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسن قائمة فوربس السنوية لأعلى الممثلات أجرا متقدمة على النجمة أنجلينا جولي.

جاء تصدر جوهانسن للقائمة بعد تجسيدها لدور البطلة الخارقة (بلاك ويدو) أو الأرملة السوداء في عالم مارفل السينمائي.

ووفقا لحسابات فوربس فقد حصلت جوهانسن (33 عاما) على 40.5 مليون دولار من العائدات قبل خصم الضرائب في الفترة بين الأول من يونيو/حزيران 2017 وحتى الأول من يونيو حزيران العام الجاري مما يعني أنها ضاعفت دخلها أربع مرات عن العام السابق.

وجسدت جوهانسن دور الأرملة السوداء في فيلم (أفينجرز: إنفينيتي وور) الذي حقق نجاحا كبيرا هذا العام، وستعود لذات الدور العام المقبل في الجزء التالي من إنتاج استوديوهات مارفل التابعة لوالت

ديزني.

وجاءت بقية القائمة كالتالي:

المركز الثاني: أنجلينا جولي (43 عاما) بدخل بلغ 28 مليون دولار يعود الفضل فيه بشكل كبير لأجرها عن الجزء الثاني من فيلم (ماليفسنت) والمقرر عرضه في عام 2020.

المركز الثالث: جنيفر أنيستون (49 عاما) والتي مازالت تحقق مكاسب من مسلسل (فريندز) من التسعينيات في المرتبة الثالثة بدخل بلغ 19.5 مليون دولار. كما حصلت على أموال من دعمها لمنتجات تروج لها.

المركز الرابع: جنيفر لورنس (28 عاما) والتي جسدت دور البطولة في فيلمين لم يحققا نجاحا كبيرا هما (ماذر) و(ريد سبارو) لكن العائدات استمرت من دورها في سلسلة أفلام (إكس من) وعقود مع دار أزياء كريستيان ديور. وحققت لورنس دخلا بلغ 18 مليون دولار أي أقل بستة ملايين دولار عما جنته في العام السابق.

المركز الخامس: ريس ويذرسبون (42 عاما) حيث حققت 16.5 مليون دولار

المركز السادس: ميلا كونيس (35 عاما) وحققت 16 مليون دولار

المركز السابع: جوليا روبرتس (50 عاما) وحققت 13 مليون دولار

المركز الثامن: كيت بلانشيت (49 عاما) وحققت 12.5 مليون دولار

المركز التاسع: ميليسا مكارثي (47 عاما) وحققت 12 مليون دولار

المركز العاشر جال جادوت (33 عاما) وحققت 10 مليون دولار

وتجدر الإشارة إلى أن إيما ستون، وهي الممثلة الأعلى أجرا العام الماضي والتي فازت بجائزة أوسكار عن فيلم (لا لا لاند) قد خرجت من القائمة هذا العام.

ومن المقرر أن تصدر قائمة فوربس لأعلى عشرة ممثلين أجرا في الأسبوع المقبل.