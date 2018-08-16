البث الحي
منوعات

شاهد: سجادة من 500 ألف زهرة تأسر الأنظار وسط بروكسل

16/8/2018

تحدى عشاق الزهور في بلجيكا حرارة الصيف اللافحة وفرشوا 500 ألف زهرة في الميدان الرئيسي ببروكسل في نسخة هذا العام من سجادة الزهور ذات الشهرة العالمية.

وفيما تواجه القارة الأوربية أشد صيف سخونة في تاريخها تخوف منظمو الحدث المبهج من أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى ذبول الزهور لكن تحسن الأحوال الجوية في اللحظات الأخيرة حال دون ذلك.

وتمكن المنظمون من تشكيل السجادة التي بلغت مساحتها 1800 متر مربع في الميدان واستوحت الرسوم التي زينوا بها السجادة هذا العام من منطقة جواناخواتو المكسيكية.

ويعود تاريخ سجادة الزهور تلك إلى عام 1971 ومنذ ذلك الحين تحتضنها العاصمة البلجيكية كل عامين.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

رضيع يسقط من الطابق الثالث عشر في الصين (فيديو)

رضيع ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق ال13 (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)