شاهد: سجادة من 500 ألف زهرة تأسر الأنظار وسط بروكسل

تحدى عشاق الزهور في بلجيكا حرارة الصيف اللافحة وفرشوا 500 ألف زهرة في الميدان الرئيسي ببروكسل في نسخة هذا العام من سجادة الزهور ذات الشهرة العالمية.

وفيما تواجه القارة الأوربية أشد صيف سخونة في تاريخها تخوف منظمو الحدث المبهج من أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى ذبول الزهور لكن تحسن الأحوال الجوية في اللحظات الأخيرة حال دون ذلك.

وتمكن المنظمون من تشكيل السجادة التي بلغت مساحتها 1800 متر مربع في الميدان واستوحت الرسوم التي زينوا بها السجادة هذا العام من منطقة جواناخواتو المكسيكية.

ويعود تاريخ سجادة الزهور تلك إلى عام 1971 ومنذ ذلك الحين تحتضنها العاصمة البلجيكية كل عامين.