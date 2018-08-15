فيسبوك يبث بعض مباريات دوري الأبطال في عدة دول مجانا

قال الاتحاد الأوربي لكرة القدم، إن موقع فيسبوك سيكون بإمكانه بث بعض مباريات دوري أبطال أوربا في دول أمريكا اللاتينية المتحدثة بالإسبانية مجانا على مدار المواسم الثلاثة المقبلة.

تفاصيل الاتفاق: