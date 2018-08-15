فيسبوك يبث بعض مباريات دوري الأبطال في عدة دول مجانا

قال الاتحاد الأوربي لكرة القدم، إن موقع فيسبوك سيكون بإمكانه بث بعض مباريات دوري أبطال أوربا في دول أمريكا اللاتينية المتحدثة بالإسبانية مجانا على مدار المواسم الثلاثة المقبلة.
تفاصيل الاتفاق:
- الاتفاق، يبدأ اعتبارا من الموسم الحالي وحتى 2021، حيث يمنح فيسبوك حقوق بث 32 مباراة في كل موسم على الهواء مباشرة وبشكل مجاني من بينها مباراة نهائي دوري الأبطال وكأس السوبر الأوربية.
- يكون نهائي كأس السوبر الأوربية، الأربعاء، بين أتليتيكو مدريد وريال مدريد أول مباراة يتم بثها على الإنترنت وفق الاتفاق.
- وصف جاي لوران ابشتاين، مدير التسويق في الاتحاد الأوربي لكرة القدم، الاتفاق بأنه "مبتكر للغاية وسهل الاستخدام" لبث المباريات إلى المنطقة.
- يلعب معظم لاعبي أمريكا اللاتينية في أندية أوربية ويشارك العديد منهم في دوري الأبطال كل عام.
- يأتي هذا الاتفاق بعد يوم واحد من إعلان دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عن صفقة تاريخية مع فيسبوك ستسمح للمتفرجين في شبه القارة الهندية بمشاهدة كل المباريات خلال المواسم الثلاثة المقبلة مجانا على شبكة التواصل الاجتماعي.
- قالت رابطة الدوري الإسباني في بيان إن جميع مباريات الموسم الجديد وعددها 380، والتي ستبدأ يوم الجمعة، ستكون متاحة للمشاهدين في الهند وأفغانستان وبنغلاديش وبوتان ونيبال والمالديف وسريلانكا وباكستان.