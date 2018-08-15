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شاهد: بريطاني يحطم الرقم القياسي العالمي بعد 74 يوما سباحة

15/8/2018

حطم السباح البريطاني روس إدجلي الرقم القياسي العالمي لأطول فترة سباحة في المياه المفتوحة (الثلاثاء)، بعدما قضى 74 يوما في البحر أثناء محاولاته للسباحة حول بريطانيا.

والرقم القياسي الجديد، الذي يحتاج إلى توثيق من سلطات السباحة في المياه المفتوحة، يتفوق على الرقم السابق وهو 73 يوما والمسجل باسم الفرنسي بينوا ليكومت عندما قام بالسباحة في أنحاء المحيط الأطلسي عام 1998.

وانطلق السباح البريطاني البالغ من العمر 32 عاما من مارغيت في كينت يوم الأول من يونيو/ حزيران، ولا يزال أمامه 900 ميل ليكمل الرحلة حول الساحل وطولها ألفا ميل.

وقال إدجلي، الذي يسبح لست ساعات متواصلة ويستريح مثلها، إن السباحة أثناء الليل وقناديل البحر أصعب العراقيل التي يتعين عليه التغلب عليها.

المصدر : رويترز
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