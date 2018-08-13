البدانة تزيد خطر الإصابة بالاكتئاب لدى الفتيات

توصل بحث إلى أن الفتيات اللواتي يعانين من البدانة أكثر عرضة لخطر الإصابة بالاكتئاب خلال مرحلة الطفولة والمراهقة من قريناتهن ذوات الوزن الأقل.

وأظهر تحليل بيانات لـ 22 دراسة شاركت فيها 144 ألف فتاة أنه بالمقارنة مع الفتيات اللواتي يتمتعن بوزن صحي، فإن نسبة احتمال إصابة الفتيات اللاتي يعانين من السمنة بالاكتئاب أو تشخيص إصابتهن بالاكتئاب في المستقبل تزيد بنسبة 44%.

ولم تكن الدراسات الأصغر المُتضمنة في التحليل، تجارب مصممة لإثبات إذ كانت السمنة قد تسبب الاكتئاب أو كيفية حدوث ذلك أو الدور الذي قد يلعبه الجنس في ذلك.

لكن كبير الباحثين شايلين سوتاريا، من كلية لندن الملكية، قال إنه من المحتمل أن يكون لدى الفتيان والفتيات تصورات مختلفة عن صورة الجسد قد تفسر جانبا من النتائج على الأقل.

وقال سوتاريا إن هناك عددا من العوامل يمكن وضعها في الحسبان، منها الضغوط الاجتماعية الإضافية على الفتيات لتكون أجسامهن بشكل محدد، مشيرا إلى أن هذه الضغوط تزداد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الفتيات اللواتي يعانين من عدم الرضا عن أجسادهن قد يصبن بأعراض الاكتئاب نتيجة لذلك، لكن الفتيان الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة قد يفكرون بشكل مختلف في حجمهم.